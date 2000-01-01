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Россия закрывает границу с Китаем 30.01 09:58   MIGnews.com

Россия закрывает границу с Китаем

Россия закрывает границы по пешеходному и автомобильному сообщению в пяти регионах Дальневосточного федерального округа: Амурская область, Еврейская автономная область, Хабаровский, Приморский и Забайкальский края. Решение о закрытии границы до 1 марта 2020 года. Об этом сообщается на сайте правительства РФ.

Также железнодорожное сообщение между Россией и Китаем будет ограничено прямыми поездами Москва - Пекин и Пекин - Москва, заявила вице-премьер Татьяна Голикова. Ограничение вводится с полуночи 31 января.

Минтранс и МИД оценят ситуацию по количеству россиян, которые возвращаются на родину. Только после этого будет принято решение о режиме полетов в КНР и обратно, пишет Reuters.

Решение о режиме авиационного сообщения между Китаем и Россией будет принято в ближайшее время.


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