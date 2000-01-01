Россия закрывает границу с Китаем

Россия закрывает границы по пешеходному и автомобильному сообщению в пяти регионах Дальневосточного федерального округа: Амурская область, Еврейская автономная область, Хабаровский, Приморский и Забайкальский края. Решение о закрытии границы до 1 марта 2020 года. Об этом сообщается на сайте правительства РФ.
Также железнодорожное сообщение между Россией и Китаем будет ограничено прямыми поездами Москва - Пекин и Пекин - Москва, заявила вице-премьер Татьяна Голикова. Ограничение вводится с полуночи 31 января.
Минтранс и МИД оценят ситуацию по количеству россиян, которые возвращаются на родину. Только после этого будет принято решение о режиме полетов в КНР и обратно, пишет Reuters.
Решение о режиме авиационного сообщения между Китаем и Россией будет принято в ближайшее время.