30.01 08:42 MIGnews.com

Задержки с провозглашением суверенитета над территориями

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Газета Исраэль Ха йом опубликовала большой материал о “технических проблемах”, связанных с провозглашением израильского суверенитета на территориях.Первоначально премьер-министр Биньямин Нетаниягу намеревался обсудить вопрос о суверенитете на заседании правительства уже в воскресенье, 2 февраля.Нетаиягу сказал, что введение израильских законов на территориях будет проходить в две стадии: “Сначала я намерен утвердить правительственное решение о распространении применения израильского законодательства на Иорданскую долину и израильские поселения. Позднее, после консультаций с США и координируя свои действия с американцами, израильские законы будут распространены на дополнительные территории. На это может уйти некоторое время”.Нетаниягу подчеркнул: "После введения израильских законов на территориях любые ограничения и прочие проблемы, для разрешения которых ранее требовалось одобрение США будут отменены. Большинство нелегальных форпостов находятся на территориях, которые станут израильскими. Израиль продолжит контролировать сферу безопасности на территориях. Палестинцы не получат аэропорта. Палестинцам будут выделены пирсы в портах Ашдода и Хайфы. Контроль над всем контрольно-пропускными пунктами на границе останется у Израиля”.Теперь выясняется, что процесс может продлиться дольше. Официальные лица говорят, что необходимо нарисовать новые карты, провести съемку местности и скоординировать свои действия с США.В настоящий момент идет интенсивная работа в данном направлении на уровне местных советов, с тем, чтобы в решение о распространении суверенитета были включены все населенные пункты и форпосты.Посол США в Израиле Давид Фридман заявил, что Израиль может немедленно распространить суверенитет на территории, в координации с израильско-американским комитетом, который изучает все детали этой программы. Посол сказал: нам нужно видеть измерения, видеть, как они ложатся на карту”.Между тем, советник президента Трампа Джаред Кушнер провел в Вашингтоне брифинг для западных дипломатов по “сделке столетия”. Западный дипломат сообщил Исраэль Ха йом что положительная реакция на план Трампа является не случайной. По его словам, последние месяцы Кушнер и его команда были заняты интенсивной подготовкой, в надежде получить поддержку арабских и европейских государств. В Европе план поддержан Британией, Францией и Австрией, а также в ЕС.Бывший специальный посланник Трампа на Ближнем Востоке Джейсон Гринблатт предполагает, что следующие шаги в данном направлении будут предприняты после выборов: “До этого не следует ожидать прогресса в осуществлении программы. Мы видим, что израильтяне едины по этому вопросу, но есть еще много совместной работы, которую необходимо провести вместе с израильским правительством”.