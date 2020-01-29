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Наама Иссахар вернется в самолете Нетаниягу 30.01 07:33   MIGnews.com

Наама Иссахар вернется в самолете Нетаниягу

Израильские СМИ сообщают что Наама Иссахар, проведшая в российской тюрьме 10 месяцев по обвинению в контрабанде наркотиков, вернется сегодня, 30 января, в Израиль в самолете премьер-министр Биньямина Нетаниягу.

Ровно через неделю после того, как президент России Владимир Путин пообещал матери Наамы , Яфе в Иерусалиме, что “все будет хорошо” был опубликован президентский указ о помиловании Наамы.  

"Руководствуясь принципами гуманности, постановляю: помиловать Иссахар Нааму, 1993 года рождения, осужденную 11 октября 2019 года Химкинским городским судом Московской области, освободив ее от дальнейшего отбывания наказания в виде лишения свободы", — говорится в документе.



Наама Иссахар будет сегодня доставлена сотрудниками израильского посольства в Москве в аэропорт, и вылетит вместе с Нетаниягу, по завершении его встречи с Путиным, на родину.

На прошлой неделе во время визита в Израиль Путин встретился с матерью Иссахар Яффой, которая еще в ноябре прошлого года обращалась к нему с просьбой о помиловании дочери. Он пообещал ей, что "все будет хорошо".

В этот же день Нааму посетила в тюрьме уполномоченный по правам человека в Российской Федерации Татьяна Москалькова, пообещавшая помочь в составлении ходатайства о помиловании.

А пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков тем временем заявил, что Иссахар до сих пор в тюрьме, потому что она лично не подала прошение президенту.

26 января Наама обсудила этот вопрос со своими адвокатами и официально подала документ о помиловании.

Уже на следующий день уполномоченный по правам человека утвердил просьбу Иссахар во время заседания комиссии.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу поблагодарил Путина за помилование Наамы Иссахар.

Об этом он написал на официальной странице в Facebook: "Я благодарю моего друга президента Путина за помилование Наамы Иссахар".

Он отметил, что с нетерпением ждет встречи с российским лидером, которая состоится сегодня в Москве. В ходе переговоров стороны обсудят мирный план по урегулированию палестино-израильского конфликта, представленного президентом США Дональдом Трампом, а также последние события в ближневосточном регионе.

Адвокаты Наамы, между тем, говорят, что продолжат легальную битву. Адвокат  Алексей Коваленко заявил: “дело закончено, но мы продолжим битву, потому что помилование - это лишь освобождение из тюрьмы, но обвинение - по прежнему на нас. Мы продолжим бороться за то, чтобы очистить имя Иссахар”.


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