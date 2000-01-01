30.01 07:20 MIGnews.com

Адас Штайф: никто не смеет писать ложь обо мне

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Журналист радио Галей ЦАХАЛ Адас Штайф провозгласила, что начиная с сегодняшнего дня она начинает подавать уголовные иски против любого, кто осмелится написать, что она взломала телефон бывшего главы Ассоциации Адвокатов Израиля Эфи Наве.Объявление было сделано в твиттер - в комментариях к заявлению Штайф о том, что она “переедет жить в Арабский Треугольник” в случае осуществления трансфера. Штайф написали: “Беги, беги, тебе подходит жить с террористами и ворами телефонов, мелкая уголовница”, “У тебя есть мужество только воровать и взламывать чужие телефоны, тебя там несомненно прикроют”.Штайф возмутилась и написала в ответ: “Очень скоро ты получишь иск по обвинению в клевете. Только когда ты заплатишь ты поймешь, что слова - не вода. У тебя что есть доказательства что я взламывала? Что я украла? Принеси их в суд!!!”Штайф также сообщила пользователям сети, что ее адвокаты собирают “все подобные комментарии”. Штайф пишет: "Будут предъявлены иски об оскорблении личного достоинства. Только тогда люди поймут что это - не детская игра. Я опубликую имена всех, к кому подам иски”.Адвокат Эран Димри, представляющий интересы Штайф заявил: “Мой клиент сегодня подвергается атакам клеветников, хулящих ее доброе имя в социальных сетях. Все эти преступники, позволяющие себе унижать моего клиента, нет и понятия о том, что она делает и каковы ее заслуги. В эти дни я собираю доказательства против всех клеветников и они будут призваны к ответственности”.