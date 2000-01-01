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30.01 20:09   MIGnews.com

Рейс Пекин-Тель-Авив задержан из-за нового указа

Рейс авиакомпании Hainan Airlines, который должен вылететь из Пекина в Тель-Авив в ближайшие часы, задержали из-за принятого недавно Израилем решения о запрете полетов из Китая из-за опасений распространения вируса коронавируса.

По сообщению новостного сайта Ynet, самолет небольшой, в нем всего несколько десятков пассажиров.

Ранее сообщалось, что самолетам, которые совершают рейсы из Китая, будет запрещено приземляться в Израиле из-за вспышки коронавируса. Об этом заявил министр здравоохранения Яаков Лицман.

Выступая на пресс-конференции, Лицман также сказал, что израильтянам, посетившим Китай, нужно будет находиться дома на карантине в течение двух недель в качестве неоплачиваемого отпуска.


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