Рейс Пекин-Тель-Авив задержан из-за нового указа

Рейс авиакомпании Hainan Airlines, который должен вылететь из Пекина в Тель-Авив в ближайшие часы, задержали из-за принятого недавно Израилем решения о запрете полетов из Китая из-за опасений распространения вируса коронавируса.
По сообщению новостного сайта Ynet, самолет небольшой, в нем всего несколько десятков пассажиров.
Ранее сообщалось, что самолетам, которые совершают рейсы из Китая, будет запрещено приземляться в Израиле из-за вспышки коронавируса. Об этом заявил министр здравоохранения Яаков Лицман.
Выступая на пресс-конференции, Лицман также сказал, что израильтянам, посетившим Китай, нужно будет находиться дома на карантине в течение двух недель в качестве неоплачиваемого отпуска.