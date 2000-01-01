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Смерть Коби Брайанта связали с `сионистами` | Фото:30.01 19:39   MIGnews.com

Смерть Коби Брайанта связали с "сионистами"

Журналист государственного общественного телевидения Аргентины использовал теорию еврейского заговора, чтобы объяснить смерть великого баскетболиста НБА Коби Брайанта в результате крушения вертолета.

Брайант, одна из его дочерей и семь других пассажиров погибли в воскресенье, 26 января, в результате крушения вертолета, на котором они летели. "Вертолет Sikorsky S76 под еврейской фамилией является причиной смерти Коби Брайанта", - написал Эдуардо Салим Сад в Twitter.

Вскоре его аккаунт был удален.

Твит вызвал критику со стороны еврейской общины и был осужден еврейской организацией Аргентины DAIA. Сад позже заявил, что кто-то взломал его аккаунт, "чтобы навредить мне. Я в ярости и ужасе."

Однако в других постах Сад также демонстрирует ярый антисемитизм, обвиняя "сионистов" и называя аргентинского писателя Маркоса Агиниса "евреем, носителем фашизма".


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