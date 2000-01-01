30.01 19:10 MIGnews.com

Олимпиада-2020: Israel Electric обеспечит кибербезопасность

Поделиться

Все по теме

Комментарии





Электрическая компания Израиля (МЭК), главный поставщик электроэнергии в стране, подписала соглашение с ведущей энергетической компанией Японии, чтобы помочь ей обезопасить инфраструктуру от кибератак во время Олимпийских игр в Токио-2020.Об этом сообщили представители компании на конференции по кибербезопасности в Тель-Авиве."Японская корпорация, специализирующаяся на энергоснабжении, и МЭК подписали соглашение о сотрудничестве в области киберуслуг, включая поддержку на Олимпийских играх в Токио", - заявил Ифта Рон-Тал.Йоси Шнек, глава отдела киберпредпринимательства и развития бизнеса в израильской фирме, заявил, что идея сделки заключается в том, чтобы помочь японской компании обеспечить безопасность инфраструктуры во время Олимпийских игр и обеспечить дополнительное сотрудничество даже после окончания игр.Компания имеет аналогичные соглашения о сотрудничестве с производителем электроэнергии в Канаде и европейской энергетической компанией. В среду Israel Electric выпустила пакет новых продуктов кибербезопасности и услуги, включающие как программное, так и аппаратное обеспечение для защиты энергетической отрасли от кибератак.