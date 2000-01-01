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Наама Иссахар приземлилась в Израиле | Фото:30.01 18:05   MIGnews.com

Наама Иссахар приземлилась в Израиле

Израильтянка Наама Иссахар приземлился в Израиле в четверг, 30 января, вместе с премьер-министром Биньямином Нетаниягу.

Она была помилована президентом России Владимиром Путиным - первый случай, когда президент России помиловал иностранных граждан. Иссахар грозил срок в 7,5 лет тюрьмы.

Ранее сообщалось, что израильские СМИ сообщают что Наама Иссахар, проведшая в российской тюрьме 10 месяцев по обвинению в контрабанде наркотиков, вернется сегодня, 30 января, в Израиль в самолете премьер-министр Биньямина Нетаниягу.

Ровно через неделю после того, как президент России Владимир Путин пообещал матери Наамы , Яфе в Иерусалиме, что “все будет хорошо” был опубликован президентский указ о помиловании Наамы.

"Руководствуясь принципами гуманности, постановляю: помиловать Иссахар Нааму, 1993 года рождения, осужденную 11 октября 2019 года Химкинским городским судом Московской области, освободив ее от дальнейшего отбывания наказания в виде лишения свободы", — говорится в документе.

Председатель "Кахоль Лаван" Бенни Ганц прокомментировал освобождение Наамы Иссахара из российской тюрьмы и написал в Твиттере: "Дорогая Наама, добро пожаловать домой."


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