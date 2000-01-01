30.01 17:33 MIGnews.com

Либерман: я не знаю, что такое "сделка века"

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Бывший министр обороны Авигдор Либерман заявил в четверг, 30 января, что между Израилем и палестинцами было так много планов достижения мира, что он "не знает, что такое "сделка века"".Выступая в Институте исследований национальной безопасности в Тель-Авиве, глава "НДИ" заявил, что, тем не менее, важным шагом является то, что Израиль вместо сдачи земли во имя мир, пришел к идеи обмена населением и территориями.Он также добавил, что не читал весь план: "Я думаю, что я просто не такой талантливый, как другие депутаты", - пошутил Либерман.В мирном плане США предписано, что участки Восточного Иерусалима могут быть добавлены к будущему палестинскому государству, что нарушает Основной закон - любое изменение в статусе Иерусалима должно быть согласовано большинством в 80 депутатов.Поэтому неясно, как нынешнее правительство может принять раздел аннексии до мартовских выборов.