Rambler's Top100








Опросы




Nakonu.com











Либерман: я не знаю, что такое `сделка века` | Фото:30.01 17:33   MIGnews.com

Либерман: я не знаю, что такое "сделка века"

Бывший министр обороны Авигдор Либерман заявил в четверг, 30 января, что между Израилем и палестинцами было так много планов достижения мира, что он "не знает, что такое "сделка века"".

Выступая в Институте исследований национальной безопасности в Тель-Авиве, глава "НДИ" заявил, что, тем не менее, важным шагом является то, что Израиль вместо сдачи земли во имя мир, пришел к идеи обмена населением и территориями.

Он также добавил, что не читал весь план: "Я думаю, что я просто не такой талантливый, как другие депутаты", - пошутил Либерман.

В мирном плане США предписано, что участки Восточного Иерусалима могут быть добавлены к будущему палестинскому государству, что нарушает Основной закон - любое изменение в статусе Иерусалима должно быть согласовано большинством в 80 депутатов.

Поэтому неясно, как нынешнее правительство может принять раздел аннексии до мартовских выборов.


Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
17:54
Не Асад и не Сиси: фото ближневосточного лидера в Кремле
17:38
ЦАХАЛ подтвердил удары по позициям ХАМАСа
17:19
Лидера Турции обвинили во вмешательстве в конфликт в Ливии
17:10
ЦАХАЛ атаковал район Бейт-Ханун в Газе
17:04
Во Франции ввели наказание за отрицание "событий 1915 года
16:58
Российские пранкеры разыграли звезду Джокера  
16:37
Финляндия подтвердила первый случай коронавируса
16:36
Ермак: Украина не просила о встрече с Путиным в Израиле
16:33
Израильский футболист получил 4,5 года за смертельное ДТП
16:31
В аэропорту Домодедово женщина угрожала взорвать самолет
16:16
Из галереи в Стокгольме украли творения Сальвадора Дали
16:06
ПА заплатила террористам 517 млн шекелей в 2019 году
16:01
Эрдоган отказывается от балансирования в Сирии
15:55
Канада расширила санкции против РФ
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus