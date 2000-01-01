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Премьер-министр Нетаниягу встретился с Владимиром Путиным | Фото:30.01 15:51   MIGnews.com

Премьер-министр Нетаниягу встретился с Владимиром Путиным

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу встретился сегодня в Кремле с президентом Российской федерации Владимиром Путиным.

Премьер-министр Нетаниягу:

«Господин президент, все наши встречи и беседы важны. Этот визит символизирует особую теплоту наших отношений.

Во-первых, я приветствую исторические заявления, сделанные вами в ходе важного визита в Израиль. Мы все будем помнить вашу трогательную речь на церемонии открытия обелиска в честь героизма защитников и жителей блокадного Ленинграда. Вы говорили о своей семье, её страданиях, об огромных жертвах русского народа в войне против нацистов. Затем вы произнесли ещё одну волнительную речь в "Яд ва-Шем" на церемонии, посвященной 75-летию освобождения Освенцима. Это то, что нужно помнить.

Во-вторых, мы обсудили в Израиле несколько вопросов, касающихся нашего региона. Мы провели об этом несколько бесед с нашими американскими друзьями, и хочу рассказать вам о некоторых произошедших там подвижках.

В-третьих, хочу поблагодарить вас от имени всего израильского народа за быстрое принятие решения о помиловании Наамы Иссахар. Это то, что волнует нас всех, за что благодарны от всего сердца граждане Израиля.

Господин президент, вы - первый мировой лидер, с которым я общаюсь после визита в Вашингтон, посвящённого "сделке века" президента Трампа. Думаю, что здесь представилась новая и, пожалуй, уникальная возможность. Хочу поговорить с вами, услышать, конечно же, ваши идеи и посмотреть, как мы можем объединить все силы во имя безопасности и мира.

В любом случае, должен сказать, что российско-израильские отношения прочнее, сильнее и лучше, чем когда-либо. Хочу поблагодарить вас, господин президент, за вашу личную роль, за ваше руководство как в этом, так и в других вопросах».

Премьер-министр Нетаниягу встретился с Владимиром Путиным | Фото:

Премьер-министр Нетаниягу встретился с Владимиром Путиным | Фото:

Фото: Коби Гидеон, GPO.
Видео: Омер Мирон, GPO. https://bit.ly/2S3BJdo


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