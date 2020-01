Мы голосуем за сильный Израиль!

30.01 15:35 MIGnews.com

Каждые пять лет в Иерусалиме проходит съезд Всемирного Сионистского Конгресса – своеобразного международного парламента всего еврейского народа. Перед делегатами ВСК выступают премьер-министр и спикер Кнессета, главные министры правительства Израиля и руководители крупнейших израильских агентств, таких как Сохнут, Всемирная Сионистская Организация и Еврейский Национальный Фонд.Годовой бюджет ВСК превышает миллиард долларов, а порядок расходования этих средств определяет исполком ВСК исходя из приоритетов, определяемых в ходе заседаний Конгресса. 145 из 500 делегатов ВСК прилетают в Иерусалим из Соединенных Штатов.Лидеры American Forum for Israel - Дмитрий Щиглик и Игорь Бранован на демострации за ИзраильАмериканская делегация оказывает решающее влияние на решения ВСК, его бюджет и состав его руководства. Подавляющее большинство делегатов от Америки избираются представителями лежал-либеральных кругов американского еврейства, часто осуждающие Израиль за “жестокую оккупационную политику в отношении страдающего палестинского народа”.В 2016 году впервые в истории ВСК из США приехали 10 русскоязычных делегатов от с совсем другими взглядами и настроениями. Им удалось добиться важнейших перемен внутри мирового сионистского движения.Этого успеха добился American Forum for Israel -единственная организация, которая на выборах представляла интересы русскоязычных евреев америки.Делегаты American Forum for Israel сумели:Принять – преимуществом всего в один голос (!) – резолюцию, запрещающую расходовать средства Всемирного Сионистского Конгресса на финансирование любых проектов, программ, организаций и структур, поддерживаюших бойкот и санкции против Израиля. Противники этой резолюции утверждали, что подобное решение ... подрывает свободу слова и ущемляет демократические права оппозиционных партий и движений.Заблокировать принятие резолюции ВСК с осуждением Армии Обороны Израиля, которая, по мнению авторов резолюции, ...совершает преступления на почве ненависти на территории Палестинской автономии. Русскозычные делегаты Американского Форума за Израиль внесли поправку к этой резолюции об использовании ХАМАСом мирного населения в качестве живого щита и поощрении террора руководствомПалестинской автономии, которое выплачивает пожизненные пенсии семьям террористов. В результате ультралевые делегаты ВСК очень рассердились на поправки AFI и отозвали губительную резолюцию против ЦАХАЛа.Создать впервые в истории Всемирного Сионистского Конгресса Департамент по работе с алией и русскоязычными еврейскими общинами всего мира. Директором нового Департамента стала Марина Розенберг-Корытная, а в его функции входит помощь многочисленным русскоязычным еврейским общинам в разных странах мира в организации курсов иврита, программ для еврейской молодежи, концертов еврейской культуры и других проектов солидарности с Израилем.Изменить состав исполкома ВСК, включить в него несколько русскоязычных евреев Америки и перенацелить его работу на программы усиления связей между Израилем и еврейскими диаспорами в разных странах мира.Совершенно очевидно, что увеличение числа русскоязычных делегатов ВСК уже оказало огромную помощь Израилю и его союзникам во всех странах мира.Список кандидатов в делегаты ВСК от American Forum for Israel - это единственный список, включающий только русскоязычных евреев: известных общественных деятелей, бизнесменов, адвокатов, врачей, раввинов, журналистов, продюсеров, артистов, руководителей средств массовой информации.Среди кандидатов American Forum for Israel: бизнесмен Дмитрий Щиглик, доктор Игорь Бранован, президент радиостанции и RTN, издатель газеты “Репортер” Грегори Дэвидзон, раввины Бенцион Ласкин и Наум Казиев, продюсер популярных еврейских фестивалей Маргарита Каган, адвокат Ольга Форт и многие другие уважаемые в нашей общине люди.В США, по данным Бюро переписи населения, проживают более 800 тысяч русскоязычных евреев. Для избрания одного делегата ВСК требуется примерно тысяча голосов совершеннолетних членов Всемирной Сионистской Организации. Чтобы проголосовать на выборах делегатов ВСК, нужно сначала вступить в ВСО, уплатив кредитной карточкой членский взнос в размере $7.50. После этого Вы получите право выбрать список кандидатов в делегаты от American Forum for Israel и сможете отдать ему свой голос.Сделайте выбор в пользу сильного Израиля, в пользу укрепления позиций нашей общины! Голосуйте за кандидатов American Forum for Israel!Сайт AMERICAN FORUM FOR ISRAEL с переходом на голосование: www.americanforumforisrael.com (выбрать 12 номер в списке)Чтобы проголосовать необходимо стать членом Американского Сионистского Движения (AZM) за символичную плату в 7,50 долларов США - средства будут направлены на про-израильские цели и борьбу с антисемитизмом.