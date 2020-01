30.01 15:29 MIGnews.com

Всем русскоязычным евреям Америки: голосуйте за наших!

Дан Дорфман, Бостон

В октябре этого года состоится съезд Всемирного Сионистского Конгресса (ВСК). Сейчас до марта включительно идут выборы делегатов на съезд.Ситуация такова: те, кто баллотируются на место делегата от разных еврейских организаций, представляют только лево-либеральные организации, которые являются врагами Израиля, несмотря на их якобы произраильскую риторику. Достаточно привести в пример пресловутую J-Street, существующую на деньги Сороса.Кроме того, все эти организации плюют на почти миллионую русскоязычную еврейскую общину Америки, и все деньги, которые собирает ВСО по всему миру и передает на функционирование еврейских организаций в Америке, забирают на свои нужды, ни одного цента не выделяя на потребности американской русскоязычной общины.Большинство русскоязычных евреев не поддерживает Демократическую Партию и левых либералов, вот почему большинство еврейских организаций нашей страны нас ненавидит и разумеется не дает никаких денег.Единственная организация, которая организована именно нашей русскоязычной общиной это "Американский Форум за Израиль".Эта организация твердо стоит на стороне Израиля и защищает интересы русскоязычных евреев. На выборах во Всемирный Сионистский Конгресс в 2015 году список American Forum for Israel достиг исторического успеха и получил 10 мест во Всемирном Сионистском Конгрессе. Эти 10 человек кардинальным образом переформатировали работу и подход Конгресса к сионизму в диаспоре.Активисты American Forum for Israel на демонстрации за ИзраильДелегатам удалось остановить выделение бюджетных средств на организации, которые действуют против Израиля и Армии Обороны Израиля; наносят ущерб еврейской поселенческой активности в Иудее и Самарии; поддерживают бойкот (BDS) Израиля; поддерживают бесконечные уступки палестинцам и позорные переговоры с Ираном.Благодаря делегатам American Forum for Israel, впервые в истории Конгресса был выделен бюджет на программы для русскоязычных евреев Америки, включая: уроки иврита, израильские и еврейские праздники, специальные мероприятия для переживших Холокост и для ветеранов Второй Мировой войны. мероприятия для знакомств одиноких еврейских мужчин и женщин (шидух), занятия Торы, уроки еврейской истории и традиции на русском языке, демонстрации в поддержку ИзраиляДобиться представительства в 10 делегатов от русско-американской общины в ВСК, был непростой путь, но теперь нельзя останавливаться на достигнутом. Вот почему важно избрать на съезд ВСК наших делегатов. И чем больше наших делегатов будет на этом съезде, тем больше возможностей мы будем иметь, чтобы отстаивать именно наши интересы, а не интересы сандерсов и шумеров.Но чтобы голосовать, надо стать членом Американского Сионистского Движения. Членский вступительный взнос 7 долларов 50 центов. Деньги, прямо скажу, небольшие. Вот почему я прошу всех русскоязычных евреев Америки воспользоваться этими сайтами, зарегистрироваться и проголосовать за делегатов от «Американского Форума за Израиль» - American Forum for Israel.Сайт AMERICAN FORUM FOR ISRAEL с переходом на голосование: www.americanforumforisrael.com (выбрать 12 номер в списке)Чтобы проголосовать необходимо стать членом Американского Сионистского Движения (AZM) за символичную плату в 7,50 долларов США - средства будут направлены на про-израильские цели и борьбу с антисемитизмом.