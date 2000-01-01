30.01 16:36 MIGnews.com

Ермак: Украина не просила о встрече с Путиным в Израиле

Поделиться

Все по теме

Комментарии





Помощник президента Украины Андрей Ермак в ходе встречи с журналистами заявил, что украинская сторона не посылала России запросов о встрече президента Владимира Зеленского и президента РФ Владимира Путина в Израиле."Никакой встречи с Путиным в Израиле не было. Все, что распространялось в СМИ и какие-то заявления Ушакова, не соответствуют действительности. Никаких запросов о встрече не было", - сказал он. Об этом сообщает "Украинская правда".Также, по его словам, Зеленский отказался от мест для своей делегации на Всемирном форуме памяти Холокоста вовсе не из-за выступавшего там Путина, а с целью передачи мест пережившим Холокост.