Rambler's Top100








Опросы




Nakonu.com











Ермак: Украина не просила о встрече с Путиным в Израиле 30.01 16:36   MIGnews.com

Ермак: Украина не просила о встрече с Путиным в Израиле

Помощник президента Украины Андрей Ермак в ходе встречи с журналистами заявил, что украинская сторона не посылала России запросов о встрече президента Владимира Зеленского и президента РФ Владимира Путина в Израиле.

"Никакой встречи с Путиным в Израиле не было. Все, что распространялось в СМИ и какие-то заявления Ушакова, не соответствуют действительности. Никаких запросов о встрече не было", - сказал он. Об этом сообщает "Украинская правда".

Также, по его словам, Зеленский отказался от мест для своей делегации на Всемирном форуме памяти Холокоста вовсе не из-за выступавшего там Путина, а с целью передачи мест пережившим Холокост.


Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
17:54
Не Асад и не Сиси: фото ближневосточного лидера в Кремле
17:38
ЦАХАЛ подтвердил удары по позициям ХАМАСа
17:33
Либерман: я не знаю, что такое "сделка века"
17:19
Лидера Турции обвинили во вмешательстве в конфликт в Ливии
17:10
ЦАХАЛ атаковал район Бейт-Ханун в Газе
17:04
Во Франции ввели наказание за отрицание "событий 1915 года
16:58
Российские пранкеры разыграли звезду Джокера  
16:37
Финляндия подтвердила первый случай коронавируса
16:33
Израильский футболист получил 4,5 года за смертельное ДТП
16:31
В аэропорту Домодедово женщина угрожала взорвать самолет
16:16
Из галереи в Стокгольме украли творения Сальвадора Дали
16:06
ПА заплатила террористам 517 млн шекелей в 2019 году
16:01
Эрдоган отказывается от балансирования в Сирии
15:55
Канада расширила санкции против РФ
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus