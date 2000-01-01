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`Освобождение Наамы Иссахар - коррупция высшей степени` 30.01 13:27   MIGnews.com

"Освобождение Наамы Иссахар - коррупция высшей степени"

Журналист газеты Гаарец Хаим Левинсон прокомментировал освобождение Наамы Иссахар из российской тюрьмы.

Левинсон пишет: “Я очень счастлив в связи с тем, что Наама Иссахар возвращается домой, я также счастлив вместе с матерью Иссахар. Но когда Нетаниягу тратит сотни тысяч долларов на полет из Вашингтона в Москву с тем, чтобы привезти ее домой - как раз накануне выборов - речь идет о коррупции высшей степени”.

Левинсон напоминает: "Иссахар - не боец Моссада, попавший в плен. Могла бы вернуться и обычным рейсом за 300 долларов".

Песню Левинсона тут же подхватила корреспондент 12-го канала Израильского ТВ Дана Вайс, ведущая прямую трансляцию из самолета главы правительства - повторив практически слово в в слово его обвинение.


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