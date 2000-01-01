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Йоаз Хендель о `гнилых отношениях` с Москвой 30.01 12:40   MIGnews.com

Йоаз Хендель о "гнилых отношениях" с Москвой

Депутат Кнессета от партии Кахоль Лаван Йоаз Хенедель прокомментировал освобождение Наамы Иссахар из российской тюрьмы.

Хендель заявил: "Я очень счастлив в связи с освобождением Наамы. Спасибо всем, участвовавшим в этом процессе. До того, как это произошло следовало хранить молчание. Теперь следует сказать во весь голос - ее арест и осуждение были средствами шантажа и давления  с целью получения политических дивидендов. Это просто скандал. Нет хороших отношений между Москвой и Иерусалимом есть очень плохие, прогнившие отношения".


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