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Парламент Шотландии не уберет флаг ЕС после Brexit 30.01 22:10   MIGnews.com

Парламент Шотландии не уберет флаг ЕС после Brexit

Шотландские депутаты проголосовали за то, чтобы флаг Евросоюза продолжал висеть возле здания парламента в Эдинбурге после Brexit.

Флаг планировали спустить в пятницу в 23:00 по Гринвичу, когда Великобритания официально покинет ЕС.

Но члены шотландского парламента проголосовали за то, чтобы отменить решение после жарких дебатов. "За" проголосовали 63 депутата, 54 были против.

Председательствующий Кен Макинтош предупредил министров, что флаги "не должны становиться политическим вопросом" и что они "отражают наши правовые отношения".

Первый министр Никола Стерджен, возглавляющая Шотландскую национальную партию (SNP), выступающую за членство ЕС, призвала к тому, чтобы флаг ЕС продолжал развеваться, вызывая гнев оппозиционных партий, пишет TheGuardian.

Консерваторы, лейбористы и либерал-демократы настаивали на том, что "неполитическое" решение о снятии флага должно оставаться в силе.


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