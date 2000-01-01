Лидера Турции обвинили во вмешательстве в конфликт в Ливии
Президент Франции Эммануэль Макрон обвинил своего турецкого коллегу Реджепа Тайипа Эрдогана в нарушении его обещания не вмешиваться в ситуацию в Ливии.
Макрон сказал, что турецкие военные корабли в сопровождении сирийских наемников были замечены прибывающими в Ливию. Эрдоган не ответил на обвинения, пишет DW.
По словам Макрона, присутствие турецких военных кораблей было "явным нарушением" того, что Эрдоган пообещал в Берлине 19 января во время конференции по Ливии с другими мировыми лидерами. Макрон назвал действия Турции "вредными для безопасности всех европейцев и жителей Сахеля".