30.01 11:02 MIGnews.com

Новая война Оханы с Мандельблиттом

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Министр юстиции Амир Охана потребовал создать комиссию по расследованию деятельности отдела внутренних расследований полиции.Охана просит, чтобы правительство одобрило формирование подобной комиссии в ближайшие дни. Главой комиссии должны назначить судью. Со своей стороны, юридический советник правительства Авихай Мандльблитт выступает против формирования подобной комиссии, настаивая на том, что переходное правительство с ограниченным мандатом не имеет подобного рода полномочий.Война между Оханой и Ликудом, с одной стороны, и Мандельблиттом и офисом юридического советника правительства с другой продолжается уже несколько месяцев. В последние дни эти противоречия вновь обострились.Причиной расследования, на котором настаивает Охана стал инцидент с выходцем из эфиопской общины Соломоном Тека. Тека был убит защищавшимся от него офицером полиции. После этого страну охватили массовые беспорядки в результате возмущения эфиопской общины, обвинившей полицию и израильское общество в целом в “расизме”.Охана тогда пообещал расследовать деятельность департамента внутренних расследований, специфически все, что связано с подчинением деятельности этого управления прокуратуре. Главный аргумент Оханы в том, что департамент работает рука об руку с прокуратурой, выполняет все ее требования, которые не всегда диктуются соображениями, относящимися к делу. Охана полагает, что департамент следует вывести из подчинения прокуратуре. Охана также настаивает на том, чтобы главой комиссии был судья - с тем, чтобы у нее были права следственного комитета.Охана намерен потребовать назначения комиссии в ближайшие две недели. Мандельблитт выступает против, и говорит, что такую комиссию может назначить только постоянный, а не временный министр юстиции.Некоторое время назад Охана заявил: “Я сегодня возглавляю систему, которую нельзя похвалить за развитую традицию самокритики. Одна из моих целей - усиление критики. Критика изменяет систему и усиливает народное доверие к различным компонентам правоохранительной системы - усилим критику - усилим и и систему, включая суды, прокуратуру и департамент внутренних расследований. Мы много слышали о проблемах с департаментом внутренних расследований. Но это, на самом деле, проблема. выходящая за рамки одного департамента. Возможно, что она преувеличена - но как мы об этом узнаем, если не проведем всестороннего расследования, как мы найдем корни этой проблемы?”Офис юридического советника правительства заявил: мы не комментируем переговоров между юридическим советником и министром юстиции”.