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Адас Штайф в Цюрихе мечтала о переезде в Треугольник 30.01 10:21   MIGnews.com

Адас Штайф в Цюрихе мечтала о переезде в Треугольник

Изучающие фид твиттера  журналистки радио Галей ЦАХАЛ Адас Штайф заметили, что ее знаменитый пост “перееду жить в Арабский Треугольник” появился непосредственно после каникул, проведенных на берегах Цюрихского озера.



Штайф опубликовала селфи с берега Цюрихского озера. Реакции на фото были скорее безжалостными: “Хорошо тебе забить на всех. Но не забывай и о своем долге Захави [Адас обязана по решению суда выплатить 380 тысяч шекелей компенсации за клевету известному ведущему Захави Ацбани]”, “По крайней мере я знаю, что заплатила и за твои новые очки, кроме тех возмещений которые мы, налогоплательщики оплачиваем за тебя. С любовью, дорогуша, только поскромнее с расходами, они нас душат”. 



В другом твите Штайф сообщает: “Крыши Цюриха из окна отеля в городе, который меня всегда ждет”.


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