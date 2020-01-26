Адас Штайф в Цюрихе мечтала о переезде в Треугольник
Изучающие фид твиттера журналистки радио Галей ЦАХАЛ Адас Штайф заметили, что ее знаменитый пост “перееду жить в Арабский Треугольник” появился непосредственно после каникул, проведенных на берегах Цюрихского озера.
Штайф опубликовала селфи с берега Цюрихского озера. Реакции на фото были скорее безжалостными: “Хорошо тебе забить на всех. Но не забывай и о своем долге Захави [Адас обязана по решению суда выплатить 380 тысяч шекелей компенсации за клевету известному ведущему Захави Ацбани]”, “По крайней мере я знаю, что заплатила и за твои новые очки, кроме тех возмещений которые мы, налогоплательщики оплачиваем за тебя. С любовью, дорогуша, только поскромнее с расходами, они нас душат”.
מהאמת אי אפשר לברוח. היא תמיד תרדוף תשיג ותתעמת.... מזל שכך. טוב שכך. כוח העל שלי. מחייכת כל בוקר מחדש. גגות ציריך מחלון חדרי בעיר שתמיד מחכה לי. שבת שלום. pic.twitter.com/7UqLhCEOif