30.01 09:51 MIGnews.com

Тель-Авив: протесты против "запрета на мусульман" Трампа

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Около 40 человек вышли в Тель-Авиве на протест против “запрета на мусульман” - указа президента Трампа, ограничивающего въезд на территорию США граждан семи мусульманских государств.Протест был организован напротив американского посольства.Тогод Сомор, гражданин Судана, сообщил: “Я сам - беженец, я точно знаю, что это значит - быть беженцем. Я знаю, что такое бросить свой дом, я знаю, что такое бросить семью. И когда я попал в Израиль, я понял, что и в Израиле нас не хотят. Я осознал, что легко не будет - поэтому я понимаю, что сейчас люди чувствуют там”.Протест был организован американскими левыми с израильским гражданством. Они привели к посольству пять африканских беженцев.Сомер, студент Открытого Университета Тель-Авива и программист, заявил: “По всему миру у беженцев - одна история. История бегства из дома, история, объясняющая, почему они вынуждены это сделать”.Эллиот Глассенберг, глава организации Advocates for Asylum Seekers in Israel говорит: “Американцы восстали против политики Трампа, но такая же политика Биби продолжается уже многие годы: он закрыл границы для беженцев, он депортирует беженцев, он сажает беженцев в тюрьмы”.