Rambler's Top100









Опросы



Nakonu.com






Тель-Авив: протесты против `запрета на мусульман` Трампа 30.01 09:51   MIGnews.com

Тель-Авив: протесты против "запрета на мусульман" Трампа

Около 40 человек вышли в Тель-Авиве на протест против “запрета на мусульман” - указа президента Трампа, ограничивающего въезд на территорию США граждан семи мусульманских государств.

Протест был организован напротив американского посольства.

Тогод Сомор, гражданин Судана, сообщил: “Я сам - беженец, я точно знаю, что это значит - быть беженцем. Я знаю, что такое бросить свой дом, я знаю, что такое бросить семью. И когда я попал в Израиль, я понял, что и в Израиле нас не хотят. Я осознал, что легко не будет - поэтому я понимаю, что сейчас люди чувствуют там”.

Протест был организован американскими левыми с израильским гражданством. Они привели к посольству пять африканских беженцев.

Сомер, студент Открытого Университета Тель-Авива и программист, заявил: “По всему миру у беженцев - одна история. История бегства из дома, история, объясняющая, почему они вынуждены это сделать”.

Эллиот Глассенберг, глава организации Advocates for Asylum Seekers in Israel говорит: “Американцы восстали против политики Трампа, но такая же политика Биби продолжается уже многие годы: он закрыл границы для беженцев, он депортирует беженцев, он сажает беженцев в тюрьмы”.
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
10:47
Международная выставка собак в Афуле  
10:40
В UNESCO прошла выставка о связи евреев с Иерусалимом
10:06
Убийство в Хайфе - террор из ненависти к евреям
09:38
Командир бригады Нахаль внезапно подал в отставку
09:03
Забастовка: Иерусалим завален мусором, трамваи не ходят  
08:44
Трамп обвинил сенаторов в попытках развязать Третью мировую
08:39
Нетаниягу: военные корабли куплены по совету специалистов
08:17
Канада примет мусульман, которым отказал Трамп
08:14
"Террор на почве ненависти к мусульманам"
07:48
Убийца в Мигдаль: жаль, что я не разбился
07:36
Яалон: доклад о войне 2014 года - упрощенный и ошибочный
07:11
Мисс Франция победила на конкурсе Мисс Вселенная  
06:10
Трамп отправит на штурм Ракки американские подразделения
05:17
Российские туристы смогут расплачиваться в Турции рублями
Новости партнеров
Новости партнеров
Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100
Система Orphus