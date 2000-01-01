30.01 09:38 MIGnews.com
Командир бригады Нахаль внезапно подал в отставку
Командир бригады Нахаль, полковник Амос Хакоэн внезапно подал рапорт с просьбой об отставке и увольнении из армии.
Командующий южным округом генерал Эяль Замир подтвердил получение рапорта.
Хакоэна на его посту заменит полковник Дан Голдфус.
Хакоэн ранее служил в элитном спецназе Саерет Маткаль, командовал батальоном, а во время операции “Нерушимая Скала” - южной бригадой Дивизии Газы.
42-летний Хакоэн, отец пяти детей, заявил, что уходит из армии “по личным причинам”.
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