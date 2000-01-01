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Великобритания направит эсминец в Черное море | Фото: Thinkstock30.01 23:08   MIGnews.com

Великобритания направит эсминец в Черное море

Великобритания отправит эскадренный миноносец HMS Diamond в акваторию Черного моря впервые со времен "холодной войны", сообщает Daily Mail.

Как отмечает издание, вооруженный зенитно-ракетными комплексом боевой корабль направится в Черное море, чтобы "защитить 650 своих военнослужащих, которые принимают участие в секретных учениях на Украине".

"Британия посылает ясный сигнал, что мы готовы поддерживать демократию по всему миру и поддержать суверенитет Украины, ее независимость и территориальную целостность", – заявил министр обороны страны Майкл Фэллон.
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