Великобритания направит эсминец в Черное море

Великобритания отправит эскадренный миноносец HMS Diamond в акваторию Черного моря впервые со времен "холодной войны", сообщает Daily Mail.
Как отмечает издание, вооруженный зенитно-ракетными комплексом боевой корабль направится в Черное море, чтобы "защитить 650 своих военнослужащих, которые принимают участие в секретных учениях на Украине".
"Британия посылает ясный сигнал, что мы готовы поддерживать демократию по всему миру и поддержать суверенитет Украины, ее независимость и территориальную целостность", – заявил министр обороны страны Майкл Фэллон.