Нетаниягу: военные корабли куплены по совету специалистов
Сообщение канцелярии премьер-министра:
В противовес заявлениям, появившимся в СМИ, 4 военных корабля были приобретены в соответствии с рекомендациями ВМС и министерства обороны.
Премьер-министр и кабинет министров действовали в соответствии с рекомендациями специалистов.
Ниже приведен список военно-политических событий, касающихся приобретения судов, согласно протоколам Совета национальной безопасности, доказывающим это:
24/04/2013 – Командующий ВМС рекомендует ускорить покупку судов в Германии.
11/09/2013 – Генеральный директор министерства обороны инструктирует сотрудников своего ведомства, что в случае, если будет возможно достичь соглашения с Германией, нет необходимости в объявлении тендера.
11/11/2013 – Генеральный директор министерства обороны вновь подчеркивает преимущества закупки в Германии, исходя из временных рамок, стоимости и денежной наличности.
Ноябрь 2013 – Кабинет министров принимает решение закупить корабли, отдавая предпочтение договору с Германией.
06/05/2014 – Немцы отказываются предоставить скидку.
21/07/2014 – Министерство обороны объявляет международный тендер на закупку судов. Параллельно осуществляются контакты с немцами.
17/08/2014 – В свете прогресса на переговорах генеральный директор МИД просит заморозить тендер.
21/08/2014 – Германия утверждает с министром финансов Лапидом скидку в 27,5%.