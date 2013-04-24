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Нетаниягу: военные корабли куплены по совету специалистов 30.01 08:39   MIGnews.com

Нетаниягу: военные корабли куплены по совету специалистов

Сообщение канцелярии премьер-министра:

В противовес заявлениям, появившимся в СМИ, 4 военных корабля были приобретены в соответствии с рекомендациями ВМС и министерства обороны.

Премьер-министр и кабинет министров действовали в соответствии с рекомендациями специалистов.

Ниже приведен список военно-политических событий, касающихся приобретения судов, согласно протоколам Совета национальной безопасности, доказывающим это:

24/04/2013 – Командующий ВМС рекомендует ускорить покупку судов в Германии.

11/09/2013 – Генеральный директор министерства обороны инструктирует сотрудников своего ведомства, что в случае, если будет возможно достичь соглашения с Германией, нет необходимости в объявлении тендера.

11/11/2013 – Генеральный директор министерства обороны вновь подчеркивает преимущества закупки в Германии, исходя из временных рамок, стоимости и денежной наличности.

Ноябрь 2013 – Кабинет министров принимает решение закупить корабли, отдавая предпочтение договору с Германией.

06/05/2014 – Немцы отказываются предоставить скидку.

21/07/2014 – Министерство обороны объявляет международный тендер на закупку судов. Параллельно осуществляются контакты с немцами.

17/08/2014 – В свете прогресса на переговорах генеральный директор МИД просит заморозить тендер.

21/08/2014 – Германия утверждает с министром финансов Лапидом скидку в 27,5%.

23/08/2014 – Канцлер Меркель подтверждает премьер-министру предоставление скидки.

20/09/2014 – Военно-морской флот просит остановить тендер и ускорить подписание меморандума о взаимопонимании.

21/09/2014 – Генеральный директор министерства обороны просит остановить тендер в свете происходящих событий.

27/10/2014 – Министр обороны принимает решение остановить тендер.

Декабрь 2014 – Подписание меморандума о взаимопонимании по закупке судов между Израилем и Германией.

Все перечисленные выше события имеют документальное подтверждение.
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