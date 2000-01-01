30.01 07:36 MIGnews.com

Яалон: доклад о войне 2014 года - упрощенный и ошибочный

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Бывший министр обороны Израиля Моше Яалон подверг резкой критике доклад государственного контролера о функционировании военного и политического руководства в ходе операции “Нерушимая Скала”.Яалон опубликовал специальное письмо, в котором называет доклад “поверхностным и ошибочным”.В письме Яалон обращается к государственному контролеру: “Популистские министры похитили вас в тоннель предвзятости, из которого вам не видна вся операция. Вы не занимались стратегическими целями, международным давлением, и реальными достижениями операции “Нерушимая скала”. Министры занимались мелкой политикой в кабинете, и их показания перед комитетом, который вы возглавили - продолжение этой мелкой политики”.