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flickr 30.01 21:57   MIGnews.com

Франция пообещала сохранить ядерное соглашение с Ираном

Французское правительство пообещало выступить в качестве защитника ядерного соглашения с Ираном, которое президент США Дональд Трамп грозит расторгнуть. Об этом заявил глава МИД Франции Жан-Марк Эйро, который приехал в Тегеран с официальным визитом.

Однако он подчеркнул, что Ирану в свою очередь, необходимо строго выполнять условия соглашения.

"Я готов выступить в качестве защитника соглашения, но Иран должен беспрекословно соблюдать условия сделки. Франция серьезно обеспокоена отношением администрации США к этому соглашению", - подчеркнул Эйро.
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