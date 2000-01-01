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YouTube 30.01 21:32   MIGnews.com

Белый дом назвал дату встречи Трампа и Нетаниягу

Пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер заявил, что встреча президента США Дональда Трампа и премьер-министра Израиля Биньямина Нетаниягу должна состояться 15 февраля текущего года.

Об этом он сообщил на пресс-брифинге, в понедельник, 30 января. Как ожидается, лидеры стран обсудят широкий круг вопросов в области безопасности.

"Наши отношения с единственной демократической страной на Ближнем Востоке играют важную роль для безопасности Израиля и США. Президент Дональд Трамп намерен обсудить с премьер-министром продолжение стратегического, технологического, военного сотрудничества, а также в сфере безопасности и разведки", - заявил пресс-секретарь Белого дома.
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