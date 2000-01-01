30.01 18:39 MIGnews.com

Кац: Мы усилим сотрудничество с Францией в борьбе с террором

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Министр транспорта и разведки Израиля Исраэль Кац принял участие в конференции Еврейского национального фонда, прошедшей в ЮНЕСКО во Франции в воскресенье, 29 января."Отношения между Израилем и Францией успешно возобновились", - отметил министр Кац.Говоря о решение израильских властей ограничить визиты министров во Францию, в свете двух принятых антиизраильских резолюций ЮНЕСКО в прошлом году, Кац сообщил The Jerusalem Post, что "этот период остался позади".Министр подтвердил, что теперь государственные чиновники могут наносить официальные визиты во Францию. Действительно, Исраэль Кац стал первым израильским министром, который посетил Францию с официальным визитом, после принятых резолюций в отношении Израиля.У израильского правительства была лишь одна причина посетить однодневную конференцию: усиление израильско-французского сотрудничества в борьбе с терроризмом. Кац отметил, что визит в Париж был утвержден премьер-министром Биньямином Нетаниягу, а также был согласован с министерством иностранных дел в Иерусалиме.В Париже Исраэль Кац встретился с министром внутренних дел Франции Бруно Ле Ру, координирующим также работу разведслужб и сил внутренней безопасности Франции. Однако встреча прошла в рамках конфиденциальности, а также после нее не состоялась ни одна пресс-конференция."Мы приняли решение усилить наше сотрудничество в борьбе с исламским экстремизмом, который использует демократию, чтобы ей же навредить", - уточнил министр.Отмечается, что на встречах также обсуждался вопрос необходимости создания всемирной коалиции по борьбе с террором.