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flickr/European People's Party 30.01 17:55   MIGnews.com

Указ Трампа о мигрантах возмутил канцлера Германии

Канцлер Германии Ангела Меркель считает, что указ президента США Дональда Трампа о мигрантах является несправедливым. В первую очередь, по ее словам, запрет на въезд в Штаты гражданам семи арабских стран, является несправедливым по отношению к мусульманам.

"Важная и упорная борьба против терроризма ни в коей мере не оправдывает предубеждение против людей определенной веры, в данном случае мусульманской веры, и определенного происхождения", - подчеркнула канцлер.

Меркель также добавила, что указ американского лидера противоречит базовым принципам международной помощи беженцам и международного сотрудничества. Она отметила, что немецкое правительство делает все возможное, чтобы защитить интересы людей с двойным гражданством и облегчить их положение, сообщает BBC.
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