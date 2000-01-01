30.01 17:55 MIGnews.com

Указ Трампа о мигрантах возмутил канцлера Германии

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Канцлер Германии Ангела Меркель считает, что указ президента США Дональда Трампа о мигрантах является несправедливым. В первую очередь, по ее словам, запрет на въезд в Штаты гражданам семи арабских стран, является несправедливым по отношению к мусульманам."Важная и упорная борьба против терроризма ни в коей мере не оправдывает предубеждение против людей определенной веры, в данном случае мусульманской веры, и определенного происхождения", - подчеркнула канцлер.Меркель также добавила, что указ американского лидера противоречит базовым принципам международной помощи беженцам и международного сотрудничества. Она отметила, что немецкое правительство делает все возможное, чтобы защитить интересы людей с двойным гражданством и облегчить их положение, сообщает BBC.