Rambler's Top100









Опросы



Nakonu.com






Горбачев положительно оценил разговор Путина и Трампа 30.01 20:18   MIGnews.com

Горбачев положительно оценил разговор Путина и Трампа

Экс-президент СССР Михаил Горбачев приветствует разговор президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, передает РИА Новости.

"Очень хорошо, что такой разговор состоялся. Разумеется, у нас может быть только общее представление о его содержании", — сказал он.

Однако Горбачев добавил, что, судя по информации в СМИ, была затронута довольно широкая повестка дня. "Я это приветствую", — подчеркнул политик.

По его словам, он многократно призывал возобновить диалог между Россией и США по всем вопросам — глобальным, региональным, двусторонним.

"Кажется, сейчас такой диалог начинается", — добавил экс-президент СССР.
Ранее Горбачев в статье журнала Time заявил, что России и США необходимо "возобновить политический диалог" и выйти из ситуации ядерной угрозы.
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
20:50
7 немцев грабили церкви для поддержки джихадистов
19:58
В Польше опубликовали имена 8 тысяч надзирателей Освенцима
19:43
Сони уходит из Тель-Авива
19:33
Сауды осудили поселенческую деятельность в Иерусалиме
19:18
Грабители, напавшие на Кардашьян, переплавили ее украшения
18:58
За нарушение указа Трампа авиакомпаниям выпишут штраф
18:39
Кац: Мы усилим сотрудничество с Францией в борьбе с террором
18:13
Бомбардировщики РФ нанесли удар по объектам ИГ в Сирии
17:55
Указ Трампа о мигрантах возмутил канцлера Германии
17:09
В Стамбуле неизвестный открыл стрельбу в ресторане
16:55
ЦАХАЛ: за подстрекательство задержаны 19 арабов
16:25
Ник Кейв возвращается в Израиль
16:05
Президент Австрии: миграционный закон Трампа - дилетантский
15:51
Авиакомпании не пускают мигрантов в США
Новости партнеров
Новости партнеров
Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100
Система Orphus