30.01 20:18 MIGnews.com

Горбачев положительно оценил разговор Путина и Трампа

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Экс-президент СССР Михаил Горбачев приветствует разговор президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, передает РИА Новости."Очень хорошо, что такой разговор состоялся. Разумеется, у нас может быть только общее представление о его содержании", — сказал он.Однако Горбачев добавил, что, судя по информации в СМИ, была затронута довольно широкая повестка дня. "Я это приветствую", — подчеркнул политик.По его словам, он многократно призывал возобновить диалог между Россией и США по всем вопросам — глобальным, региональным, двусторонним."Кажется, сейчас такой диалог начинается", — добавил экс-президент СССР.Ранее Горбачев в статье журнала Time заявил, что России и США необходимо "возобновить политический диалог" и выйти из ситуации ядерной угрозы.