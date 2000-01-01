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Президент Австрии: миграционный закон Трампа дилетантским | Фото: Thinkstock30.01 16:05   MIGnews.com

Президент Австрии: миграционный закон Трампа - дилетантский

Президент Австрии Александер Ван дер Беллен заявил, что указ его американского коллеги Дональда Трампа о запрете на въезд граждан из некоторых мусульманских стран является дискриминационным и был принят "по-дилетантски". Об этом он заявил в интервью изданию Standard.

"Очевидно, что этот указ — дискриминационный, был принят и реализован абсолютно по-дилетантски. Я ранее критиковал стиль и содержание избирательной кампании Дональда Трампа", — заявил Ван дер Беллен.

По мнению австрийского президента, не только он обеспокоен политикой нового руководства США.

"Вопрос заключается в том, что мы, европейцы, можем сделать? Невольно это может стать тревожным сигналом для ЕС. Хотим ли мы двигаться в таком направлении? Готовы ли страны — члены ЕС понять, что национализм — это тупиковый путь, который уже стал причиной несчастья в XX веке?" — отметил австрийский президент.

Ранее сообщалось, что посольство США в Берлине приостановило выдачу виз гражданам семи стран из-за указа Трампа.
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