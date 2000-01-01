31.01 06:33 MIGnews.com

Песков: Путин и Трамп могут встретиться до саммита G20

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Встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, по всей видимости, состоится до саммита G20, который пройдет летом 2017 года. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.Он ответил на вопрос, может ли встреча Путина и Трампа состояться до саммита G20."По всей видимости, да", – приводит слова Пескова РИА Новости.Песков уточнил, что Москва рассчитывает, что помощники Путина и Трампа достаточно оперативно проработают вопрос о личной встрече лидеров."Помощники сейчас займутся проработкой этого вопроса. Мы надеемся, достаточно оперативно. И уже в ходе встречи главы государств получат возможность более предметно продолжить обсуждение тех вопросов, которые наметили в ходе телефонного разговора", – сказал Песков.Отметим, саммит "большой двадцатки" запланирован на 7–8 июля в Гамбурге.