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30.01 10:40   MIGnews.com

В UNESCO прошла выставка о связи евреев с Иерусалимом

Сотни еврейских активистов из Франции и Европы наполнили одно из зданий UNESCO в Париже, где был организован семинар о связи евреев с Иерусалимом.

Глава Керен Каемет ЛеИсраэль Давид Атар заявил: “Конечно, такое мероприятие не может стереть позорного решения UNESCO об Иерусалиме, но посмотрите, сколько людей пришло - не протолкнуться”.

Атар призвал всех евреев Израиля и диаспоры, правых и левых , объединиться, и использовать “историческую возможность” предоставленную президентством Дональда Трампа, и укрепить еврейский статус Иерусалима.

В мероприятии принимал участие министр транспорта и разведки Израиля Исраэль Кац.
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