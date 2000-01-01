29.12 09:15 MIGnews.com

Россия обвиняет Израиль в эскалации конфликта вокруг Сирии

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Российский МИД обвинил Израиль в нарушении воздушного пространства Иордании, когда израильские самолеты пролетели над страной на пути к целям вблизи сирийско-иракской границы. Согласно Москве, нападение, наряду с тремя другими израильскими агрессиями на этой неделе, усилило напряженность дальнейшего конфликта вокруг Сирии.Серия недавних ударов по Ираку приписывается Израилю. Эти нападения были направлены против шиитских ополченцев, связанных с Ираном.Израиль не взял на себя ответственность за нападения, но премьер-министр Биньямин Нетаниягу несколько раз намекал, что он без колебаний расширит границы израильской кампании против влияния Ирана в регионе."Интенсивность ракетных и бомбовых ударов Израиля по Сирии возросла резко в последнее время", - говорится в заявлении министерства, в котором сообщается, что самолет ВВС Израиля выпустил 40 крылатых ракет по целям в пригороде Дамаска во вторник.В среду утром израильская армия признала, что она атаковала более 20 целей, принадлежащих иранским силам Кудса и армии Башара Асада в Дамаске и его окрестностях. Атака была осуществлена ​​в ответ на четыре ракеты, выпущенные по Израилю из Сирии и перехваченные системой противоракетной обороны "Железный купол". Согласно израильским источникам обороны, ракеты были выпущены по указанию Ирана.Москва также подвергла критике Израиль за нападение 12 ноября на дом командира Исламского джихада в центре Дамаска, утверждая, что это "убило и ранило сирийских мирных жителей и нанесло значительный ущерб имуществу и зданиям"."Эти события вызывают серьезную обеспокоенность и возмущение в Москве", - заявил МИД, призывая Израиль "уважать суверенитет и территориальную целостность Сирии и других государств в регионе"."Действия Израиля усилили напряженность и конфликтный потенциал ситуации вокруг Сирии и противоречат усилиям по нормализации ситуации и достижению стабильности и политического урегулирования в Сирии", - заключено в заявлении.