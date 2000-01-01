29.12 08:46 MIGnews.com

Адас Штайф: довольно лжи, я не взламывала телефон Эфи Наве

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Корреспондент радио Галей ЦАХАЛ по криминальным делам Адас Штайф, благодаря которой раскрутился скандал с материалами, взятыми с взломанного телефона бывшего главы Ассоциации Адвокатов Израиля Эфи Наве разразилась гневным твитом “против медиа”.Госпожа Штайф сообщает: “На протяжении многих месяцев в средствах массовой информации утверждают, что Адас Штайф взломала телефон Эфи Наве, любой, кто продолжит публиковать подобные утверждения против меня, пусть знает , что получит иск за клевету - и большой иск. Я никогда не взламывала телефон, ничего не прошло через меня… И еще довольно лжи и спинов!”.