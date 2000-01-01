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Адас Штайф: довольно лжи, я не взламывала телефон Эфи Наве 29.12 08:46   MIGnews.com

Адас Штайф: довольно лжи, я не взламывала телефон Эфи Наве

Корреспондент радио Галей ЦАХАЛ по криминальным делам Адас Штайф, благодаря которой раскрутился скандал с материалами, взятыми с взломанного телефона бывшего главы Ассоциации Адвокатов Израиля Эфи Наве разразилась гневным твитом “против медиа”.

Госпожа Штайф сообщает: “На протяжении многих месяцев в средствах массовой информации утверждают, что Адас Штайф взломала телефон Эфи Наве, любой, кто продолжит публиковать подобные утверждения против меня, пусть знает , что получит иск за клевету - и большой иск. Я никогда не взламывала телефон, ничего не прошло через меня… И еще довольно лжи и спинов!”.


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