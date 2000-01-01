Требование срочно обсудить пенсию Шая Ницана в Кнессете
Депутат от партии Ликуда Шломо Караи обратился к главе финансового комитета Кнессета Моше Гафни срочно собрать заседание комитета для обсуждения информации об увеличении пенсии бывшего генерального прокурора Израиля Шая Ницана на сотни тысяч шекелей.
Караи требует вызвать на заседание комитета главу комиссии по гражданской службе и обсудить с ним увеличение пенсии Ницану и другим высшим государственным чиновникам.
Караи утверждает, что изменение процедуры начисления пенсии указанным лицам “произведено темным, странным способом в тот момент, когда все другие бюджетные процессы в стране заморожены”.
В письме главе финансового комитета Караи пишет: “Загадка - каким образом уходящий генеральный прокурор, настаивает на замораживании бюджетных процессов во всем государстве из-за того, что он называет “временным правительством” и одновременно думает, что это правильно и логично пойти на такое драматическое изменение - когда речь зашла о его собственной пенсии”.