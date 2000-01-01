Rambler's Top100








Опросы




Nakonu.com











Эфи Наве скомпрометировал судью БАГАЦа  29.12 07:34   MIGnews.com

Эфи Наве скомпрометировал судью БАГАЦа 

Эфи Наве находился в контакте с судьей БАГАЦа непосредственно перед его назначением на высокую должность, сообщает телеканал КАН. Согласно информации канала, двое обсуждали возможности такого назначения, и Наве приложил усилия к тому, чтобы судья получил этот пост. 

КАН отмечает, что в принципе, Наве мог поддерживать отношения с судьями, но “эти контакты не должны выходить за рамки общепринятых”.

С прошлого четверга в социальных сетях циркулируют записи разговора высокопоставленного судьи с Наве - несмотря на запрет на публикацию информации с телефона Наве. После публикаций, Движение За Качественное Правительство обратилось к судье Верховного Суда Эстер Хайют с требованием передать материалы расследования от юридического советника правительства уполномоченному по делам судей.

Разоблачения, связанные со сливом материалов с телефона Наве приобретают эпический характер. Журналист газеты Гаарец Гиди Вайц пишет: “Речь идет о человек, заключившем альянс с министром юстиции Аелет Шакед, человек, который был другом юридического советника Авихая Мандельблитта, человеке, который постоянно встречался с высокопоставленными политиками и мечтал о том, что сам станет министром в кабинете. Как подрядчик для правящей партии, он воспользовался своей ролью для получения сексуальных бенефиций, связей и власти. И было много людей, готовых плясать под его коррумпированную дудку - и теперь публика с изумлением наблюдает уровень той деградации, до которой мы дошли”.

Вайц пишет: “В нормальном обществе невозможно допустить, чтобы высокопоставленные судьи, принимающие судьбоносные решения и отправляющие людей за решетку  были защищены запретом на публикацию материалов. Если судебная система во главе с президентом БАГАЦа Эстре Хайют , чьему имени был причинен несправедливый ущерб вторичными игроками в этом заговоре желает не допустить еще одного удара по доверию публике ее посту, то система должна пойти на обязательный шаг - и снять запрет на публикацию подробностей этого дела, опубликовав все подробности”.


Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
07:27
Нетаниягу принял решение запросить у Кнессета иммунитет
07:19
В Нью-Йорке мужчина напал на дом раввина с мачете
06:35
Microsoft откажется оn Windows 7.
05:14
Райан Рейнольдс подтвердил выход третьей части "Дедпула"
03:38
Вьетнамский чиновник получил пожизненный приговор за взятку
02:44
Семья Заворотнюк оскорбилась из-за обвинений в симуляции
01:39
Нейросеть научили диагностировать белокровье
00:31
Российскую армию вооружат новейшим пистолетом
23:22
Xiaomi анонсировал смартфон с "дырявым" экраном
22:15
В Припяти впервые со времен трагедии на ЧАЭС поставили елку
21:20
Беннетт заморозил выплату 150 млн шекелей в ПА
20:43
Ядерная программа ОАЭ может привести к катастрофе
20:24
"Американский сайт опубликовал переписку судьи с Эфи Наве"
20:10
Израиль проигнорирует просьбу ПА о выборах
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus