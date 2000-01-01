29.12 07:34 MIGnews.com

Эфи Наве скомпрометировал судью БАГАЦа

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Эфи Наве находился в контакте с судьей БАГАЦа непосредственно перед его назначением на высокую должность, сообщает телеканал КАН. Согласно информации канала, двое обсуждали возможности такого назначения, и Наве приложил усилия к тому, чтобы судья получил этот пост.КАН отмечает, что в принципе, Наве мог поддерживать отношения с судьями, но “эти контакты не должны выходить за рамки общепринятых”.С прошлого четверга в социальных сетях циркулируют записи разговора высокопоставленного судьи с Наве - несмотря на запрет на публикацию информации с телефона Наве. После публикаций, Движение За Качественное Правительство обратилось к судье Верховного Суда Эстер Хайют с требованием передать материалы расследования от юридического советника правительства уполномоченному по делам судей.Разоблачения, связанные со сливом материалов с телефона Наве приобретают эпический характер. Журналист газеты Гаарец Гиди Вайц пишет: “Речь идет о человек, заключившем альянс с министром юстиции Аелет Шакед, человек, который был другом юридического советника Авихая Мандельблитта, человеке, который постоянно встречался с высокопоставленными политиками и мечтал о том, что сам станет министром в кабинете. Как подрядчик для правящей партии, он воспользовался своей ролью для получения сексуальных бенефиций, связей и власти. И было много людей, готовых плясать под его коррумпированную дудку - и теперь публика с изумлением наблюдает уровень той деградации, до которой мы дошли”.Вайц пишет: “В нормальном обществе невозможно допустить, чтобы высокопоставленные судьи, принимающие судьбоносные решения и отправляющие людей за решетку были защищены запретом на публикацию материалов. Если судебная система во главе с президентом БАГАЦа Эстре Хайют , чьему имени был причинен несправедливый ущерб вторичными игроками в этом заговоре желает не допустить еще одного удара по доверию публике ее посту, то система должна пойти на обязательный шаг - и снять запрет на публикацию подробностей этого дела, опубликовав все подробности”.