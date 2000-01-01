29.12 07:27 MIGnews.com

Нетаниягу принял решение запросить у Кнессета иммунитет

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Премьер-министр Биньямин Нетаниягу принял окончательное решение запросить у Кнессета депутатскую неприкосновенность от судебного преследования по трем уголовным делам. Об этом сообщает Times of Israel.Он сделает это к концу следующей недели, согласно субботнему телевизионному сообщению.Ожидается, что объявление будет сделано без лишнего шума, пишет 12-й канал. И Нетаниягу объяснит это своей недавней победой на первичных выборах партии "Ликуд". Риторика будет заключаться в том, что он запрашивает иммунитет, чтобы иметь возможность сосредоточиться на управлении страной, а не на своем суде.В заявлении от имени Нетаниягу в субботу вечером, 28 декабря, говорилось: "Вопреки сообщениям, запрос об иммунитете является временным вопросом только на период пребывания в должности и не является уклонением от предъявления обвинения. Во всяком случае, премьер-министр еще не принял решение по этому вопросу и объявит о своем решении в ближайшие дни."Хотя премьер-министр далеко не гарантированно получит большинство голосов в Кнессете для поддержки своей заявки на иммунитет, простое обращение отложит любые судебные разбирательства на месяцы.Его просьбу должен рассмотреть Комитет Палаты, прежде чем за него можно будет проголосовать на пленарном заседании. Но из-за отсутствия действующего законодательного органа в связи с продолжающимся политическим тупиком, Кнессет сможет рассмотреть и принять решение только после формирования коалиции - если она будет сформирована - после выборов 2 марта.