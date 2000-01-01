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Путин и Меркель обсудили Nord Stream 2, транзит газа, Сирию 29.12 19:14   MIGnews.com

Путин и Меркель обсудили Nord Stream 2, транзит газа, Сирию

Президент РФ Владимир Путин и канцлер Германии Ангела Меркель провели телефонный разговор – первый после обмена пленными на Донбассе, сообщает пресс-служба российского президента. Франция и Германия приветствовали освобождение украинских пленных.

Меркель и Путин обсудили вопросы сотрудничества в газовой сфере.

"Подтвержден настрой на дальнейшую поддержку проекта "Северный поток – 2". Отмечен прогресс на переговорах о продолжении транзита российского газа через территорию Украины после 1 января 2020 года", - говорится в сообщении, пишет RFERL.

Кроме того, лидеры обсудили ситуацию в Сирии.


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