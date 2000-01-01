Путин и Меркель обсудили Nord Stream 2, транзит газа, Сирию
Президент РФ Владимир Путин и канцлер Германии Ангела Меркель провели телефонный разговор – первый после обмена пленными на Донбассе, сообщает пресс-служба российского президента. Франция и Германия приветствовали освобождение украинских пленных.
Меркель и Путин обсудили вопросы сотрудничества в газовой сфере.
"Подтвержден настрой на дальнейшую поддержку проекта "Северный поток – 2". Отмечен прогресс на переговорах о продолжении транзита российского газа через территорию Украины после 1 января 2020 года", - говорится в сообщении, пишет RFERL.