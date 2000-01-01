30.12 06:30 MIGnews.com
Прошедший день: Дайджест новостей, которые нельзя пропустить
В Нью-Йорке мужчина напал на дом раввина с мачете
В округе Рокленд в Нью-Йорке неизвестный атаковал дом раввина и ранил мачете несколько человек. Мировые лидеры выразили соболезнования из-за антисемитской атаки.
США нанесли удары по пяти базам Ирана в Ираке и Сирии
Возглавляемая Соединенными Штатами коалиция нанесла удары по позициям поддерживаемой Ираном группы мусульманских шиитских боевиков "Катаиб Хизбалла" в Сирии и Ираке.
Эфи Наве скомпрометировал судью БАГАЦа
Эфи Наве находился в контакте с судьей БАГАЦа непосредственно перед его назначением на высокую должность, сообщает телеканал КАН. Согласно информации канала, двое обсуждали возможности такого назначения, и Наве приложил усилия к тому, чтобы судья получил этот пост.
ХАМАС отказался прекратить теракты в Иудее и Самарии
Радио Решет Бет сообщает о том, что руководство ХАМАСа отказалось взять на себя обязательство прекратить террористические атаки в Иудее и Самарии - в рамках так называемого “урегулирования” с Израилем.
Провал революции в ЦАХАЛе: танкистки не могут заряжать
пушки ЦАХАЛ готовится к заседанию БАГАЦа, на котором будет рассматриваться петиция против замораживания “успешного проекта по интеграции женщин в танковые подразделения”.
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