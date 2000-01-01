Эрдоган и Меркель поговорили о Сирии и Ливии

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и канцлер Германии Ангела Меркель провели телефонные переговоры.
Об этом сообщили в администрации турецкого лидера в воскресенье.
"В ходе переговоров стороны обсудили двусторонние отношения, а также региональные вопросы, в первую очередь Сирию и Ливию", – сказано в сообщении.
Другие подробности пока не раскрываются. Как известно, в Ливии параллельно существуют два органа исполнительной власти: Правительство национального согласия Фаиза Сараджа и временный кабинет Абдаллы Абдуррахмана ат-Тани, поддерживаемый Ливийской национальной армией фельдмаршала Халифы Хафтара. Ранее Хафтар объявил о начале "решающего наступления".