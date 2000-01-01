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Эрдоган и Меркель поговорили о Сирии и Ливии | Фото:30.12 07:10   MIGnews.com

Эрдоган и Меркель поговорили о Сирии и Ливии

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и канцлер Германии Ангела Меркель провели телефонные переговоры.

Об этом сообщили в администрации турецкого лидера в воскресенье.

"В ходе переговоров стороны обсудили двусторонние отношения, а также региональные вопросы, в первую очередь Сирию и Ливию", – сказано в сообщении.

Другие подробности пока не раскрываются. Как известно, в Ливии параллельно существуют два органа исполнительной власти: Правительство национального согласия Фаиза Сараджа и временный кабинет Абдаллы Абдуррахмана ат-Тани, поддерживаемый Ливийской национальной армией фельдмаршала Халифы Хафтара. Ранее Хафтар объявил о начале "решающего наступления".

27 декабря стало известно, что ПНС отправило письмо Эрдогану с просьбой о военной помощи.


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