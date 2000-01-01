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Обмен пленными: Зеленский оправдался за передачу беркутовцев | Фото:30.12 03:24   MIGnews.com

Обмен пленными: Зеленский оправдался за передачу беркутовцев

Вечером, 29 декабря, президент Украины Владимир Зеленский оправдался за передачу представителям ОРДЛО пятерых экс-беркутовцев, ответственных за убийства во время Революции Достоинства в 2014 году.

В аэропорту "Борисполь" во время встречи освобожденных пленных он заявил, что без бойцов "Беркута" Украина не смогла вернуть разведчиков, прошедших Дебальцево.

"По поводу беркутовцев. Да, это условие "всех на всех", условие этого обмена. Мы забирали наших героев. Это сложное было решение, решение политическое, это правда. Я считаю, что наши бойцы, наши военные и журналисты все герои, и для нас приоритет - вернуть наших людей. Если бы они остались, мы бы не получили наших разведчиков, ребят, которые были в Дебальцево", – сказал он.

По словам Зеленского, если бы у него было еще 100 беркутовцев, он бы их отдал в обмен на одного живого разведчика. Он также постарался заверить, что передача убийц "никак не повлияет на дело Майдана".


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