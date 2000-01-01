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Бахрейн осудил резню в Нью-Йорке, `забыв` упомянуть евреев | Фото:29.12 21:40   MIGnews.com

Бахрейн осудил резню в Нью-Йорке, "забыв" упомянуть евреев

Министерство иностранных дел Бахрейна выразило соболезнования в связи с резней, устроенной на Хануку в доме раввина в пригороде Нью-Йорка.

Тем не менее, в официальном заявлении "забыли" упомянуть факт насилия над евреями в Штатах, передает The Times of Israel.

"Министерство иностранных дел Бахрейна осуждает теракт, совершенный недалеко от Нью-Йорка в Соединенных Штатах Америки, в результате которого несколько человек получили ранения, и желает пострадавшим скорейшего выздоровления", – сказано в заявлении.

В дипломатическом ведомстве выразили солидарность с Соединенными Штатами в борьбе с терроризмом, "подтвердив непоколебимую позицию Королевства в отрицании насилия, экстремизма и терроризма независимо от его форм и мотивов".


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