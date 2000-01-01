Бахрейн осудил резню в Нью-Йорке, "забыв" упомянуть евреев
Министерство иностранных дел Бахрейна выразило соболезнования в связи с резней, устроенной на Хануку в доме раввина в пригороде Нью-Йорка.
Тем не менее, в официальном заявлении "забыли" упомянуть факт насилия над евреями в Штатах, передает The Times of Israel.
"Министерство иностранных дел Бахрейна осуждает теракт, совершенный недалеко от Нью-Йорка в Соединенных Штатах Америки, в результате которого несколько человек получили ранения, и желает пострадавшим скорейшего выздоровления", – сказано в заявлении.
В дипломатическом ведомстве выразили солидарность с Соединенными Штатами в борьбе с терроризмом, "подтвердив непоколебимую позицию Королевства в отрицании насилия, экстремизма и терроризма независимо от его форм и мотивов".