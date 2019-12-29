29.12 17:20 MIGnews.com

Австралийские евреи: назначение Лицмана – пощечина

נשיא הפדרציה הציונית באוסטרליה במכתב זועם לנתניהו: מינוי יעקב ליצמן לשר הבריאות הוא סטירה בפרצופה של הקהילה יהודית👇 pic.twitter.com/4pKpNYmXnw — Noa Landau נעה לנדאו (@noa_landau) December 29, 2019

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Глава Сионистской федерации Австралии Джереми Лейблер заявила, что назначение Яакова Лицмана из "Яадут а-Тора" является "пощечиной".Соответствующее письмо она отправила премьер-министру Биньямину Нетаниягу."Назначение Яакова Лицмана министром здравоохранения – это пощечина еврейской общине", – написала она.В комментарии The Times Of Israel Лейбер также добавила, что ранее федерация призывала Лицмана уйти в отставку до завершения уголовного расследования его действий в отношении секс-преступницы Малки Лейфер."Было бы совершенно неуместно оскорблять жертв Лейфер, назначением Лицмана министром здравоохранения", – заявил Лейблер в комментарии.