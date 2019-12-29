Австралийские евреи: назначение Лицмана – пощечина
Глава Сионистской федерации Австралии Джереми Лейблер заявила, что назначение Яакова Лицмана из "Яадут а-Тора" является "пощечиной".
Соответствующее письмо она отправила премьер-министру Биньямину Нетаниягу.
"Назначение Яакова Лицмана министром здравоохранения – это пощечина еврейской общине", – написала она.
В комментарии The Times Of Israel Лейбер также добавила, что ранее федерация призывала Лицмана уйти в отставку до завершения уголовного расследования его действий в отношении секс-преступницы Малки Лейфер.
"Было бы совершенно неуместно оскорблять жертв Лейфер, назначением Лицмана министром здравоохранения", – заявил Лейблер в комментарии.
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