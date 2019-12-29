Rambler's Top100








Опросы




Nakonu.com











Австралийские евреи: назначение Лицмана – пощечина | Фото:29.12 17:20   MIGnews.com

Австралийские евреи: назначение Лицмана – пощечина

Глава Сионистской федерации Австралии Джереми Лейблер заявила, что назначение Яакова Лицмана из "Яадут а-Тора" является "пощечиной".

Соответствующее письмо она отправила премьер-министру Биньямину Нетаниягу.

"Назначение Яакова Лицмана министром здравоохранения – это пощечина еврейской общине", – написала она.

В комментарии The Times Of Israel Лейбер также добавила, что ранее федерация призывала Лицмана уйти в отставку до завершения уголовного расследования его действий в отношении секс-преступницы Малки Лейфер.

"Было бы совершенно неуместно оскорблять жертв Лейфер, назначением Лицмана министром здравоохранения", – заявил Лейблер в комментарии.



Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
18:16
Война на Донбассе: Украина поменялась пленными с РФ
17:49
Экс-любовник Заворотнюк пожаловался на Боярского
16:52
США вновь поддерживают Синайскую миссию
16:23
Кац об атаке в Нью-Йорке: я глубоко потрясен
15:33
Иран разразился угрозами в адрес "шпионов"
15:07
В Париже собралось рекордное количество протестующих
14:39
Слив в деле Эфи Наве: проткнули одну дырку - завоняло все
14:15
Женщина обокрала слепого мужчину, пережившего Холокост
13:38
Миллионный пассажир в аэропорту Рамон
13:20
Из-за египтян: помехи в мобильной связи на юге Израиля
13:19
Израиль подпишет соглашение о поставке газа в Европу
13:01
Израиль рассмотрит план "взаимопонимания" с ХАМАС
12:41
Яаков Лицман назначен министром здравоохранения
12:35
Провал эксперимента с танкистками: что скрывает ЦАХАЛ
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus