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Кац об атаке в Нью-Йорке: я глубоко потрясен | Фото:29.12 16:23   MIGnews.com

Кац об атаке в Нью-Йорке: я глубоко потрясен

Министр иностранных дел Израиля Исраэль Кац прокомментировал сообщение о нападении на евреев в пригороде Нью-Йорка в праздничные дни Хануки.

С таким заявлением он выступил в воскресение, 29 декабря.

"Я глубоко потрясен антисемитской атакой в Монси. Желаю скорейшего выздоровления пострадавшим в результате этого инцидента", – сказал он.

По словам Каца, нападение на евреев в дни праздника Ханука является еще одним напоминанием о кровавой природе антисемитизма и необходимости борьбы с этим явлением на всех уровнях.


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