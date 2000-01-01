29.12 16:23 MIGnews.com

Кац об атаке в Нью-Йорке: я глубоко потрясен

Поделиться

Все по теме

Комментарии





Министр иностранных дел Израиля Исраэль Кац прокомментировал сообщение о нападении на евреев в пригороде Нью-Йорка в праздничные дни Хануки.С таким заявлением он выступил в воскресение, 29 декабря."Я глубоко потрясен антисемитской атакой в Монси. Желаю скорейшего выздоровления пострадавшим в результате этого инцидента", – сказал он.По словам Каца, нападение на евреев в дни праздника Ханука является еще одним напоминанием о кровавой природе антисемитизма и необходимости борьбы с этим явлением на всех уровнях.