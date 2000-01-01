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Яаков Лицман назначен министром здравоохранения | Фото:29.12 12:41   MIGnews.com

Яаков Лицман назначен министром здравоохранения

Яаков Лицман из "Яадут а-Тора" назначен министром здравоохранения. Ранее, он занимал должность "заместителя министра со статусом министра".

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу был на посту министра здравоохранения, но лишился его из-за обвинений в коррупции. Роль Нетаниягу была только номинальной, поскольку министерство фактически возглавляет Лицман.

Лидер "Яадут а-Тора" получил одобрение духовных лидеров, которые направляют его ультраортодоксальную партию, на полную роль министра.

Эта позиция обычно избегается его ультраортодоксальной общиной. Как и другие лидеры UTJ до него, Лицман отказался занять полную министерскую должность из-за нежелания общины предоставить полную легитимность светскому еврейскому государству.


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