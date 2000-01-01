29.12 12:35 MIGnews.com

Провал эксперимента с танкистками: что скрывает ЦАХАЛ

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Портал 0404 опубликовал выдержки из внутреннего доклада ЦАХАЛа об итогах пилотного проекта ЦАХАЛа по интеграции женщин в танковые части.Портал обвиняет бывшего начальника Генштаба Гади Айзенкота в том, что тот “насильственно навязывал армии лефтистскую агенду”.Портал указывает на то, что даже Айзенкот был вынужден остановить проект, оказавшийся очевидным оперативным провалом. 0404 публикует выдержки из доклада, после рассмотрения которого проект был заморожен. Было установлено что танкисткам :- Трудно вести и управлять танкам - педали находятся далеко и требуют особого усилия при нажиме- Трудно заряжать орудия - танковый снаряд весит 25 кг, в то время как женщинам разрешено поднимать не более 18 кг- Трудно обслуживать танк - женщины не могут разобрать и собрать буги (колесное отделение) без посторонней помощи и не в состоянии заменять гусеницы.- Женщины не могут эвакуировать раненых из танка.- Девушки, в ходе осуществления проекта страдали от разного рода медицинских проблем, и потеряли много тренировочных дней на лечение и проверки.Портал указывает на то, что нынешний начальник Генштаба Авив Кохави давно бы похоронил проект, если бы не бредовая идея о том, что его судьбу должен решать БАГАЦ - по просьбе части “танкисток”.