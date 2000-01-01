Rambler's Top100








Опросы




Nakonu.com











Голландский политик призвал выслать прокурора МУС из страны | Фото:29.12 12:23   MIGnews.com

Гирт Вилдерс требует депортировать Фату Бенсуда

Лидер второй по величине партии в Нидерландах призвал выдворить из страны прокурора Международного уголовного суда за попытку судить израильтян за военные преступления.

Гирт Вилдерс призвала выслать Фату Бенсуда из страны за попытку начать расследование "военных преступлений" израильтян против палестинцев. Бенсуда призвала суд в Гааге решить, имеет ли он юрисдикцию над Израилем, который, как и Соединенные Штаты, не является стороной договора, составляющего мандат суда.

В своем заявлении Вилдерс, чья Партия свободы получила 20 мест в парламенте в 2017 году, сказал, что суд "ведет себя как предвзятый пропалестинский институт и антисемитский суд", а Бенсуда "должна быть объявлена персоной нон-грата и выслана из Нидерландов."

Вилдерс, который является активным противником мусульманской иммиграции в Нидерланды и европейской интеграции, также является решительным сторонником Израиля.


Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
13:38
Миллионный пассажир в аэропорту Рамон
13:20
Из-за египтян: помехи в мобильной связи на юге Израиля
13:19
Израиль подпишет соглашение о поставке газа в Европу
13:01
Израиль рассмотрит план "взаимопонимания" с ХАМАС
12:41
Яаков Лицман назначен министром здравоохранения
12:35
Провал эксперимента с танкистками: что скрывает ЦАХАЛ
12:06
От ситуации в политике Израиля выигрывают арабские партии
11:38
"Авода" и "Гешер" объединятся на предстоящих выборах
11:32
Провал революции в ЦАХАЛе: танкистки не могут заряжать пушки
11:04
Житель Рамат-Гана изнасиловал соседку принявшую снотворное
11:03
Ицхак Герцог прокомментировал теракт в городе Монси
10:25
«Турецкий поток» запустят 8 января
10:17
Судья, переспавшая с Наве - жертва избирательного правосудия
10:08
Либерман: решение антисемитизма - репатриация в Израиль
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus