29.12 12:23 MIGnews.com

Гирт Вилдерс требует депортировать Фату Бенсуда

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Лидер второй по величине партии в Нидерландах призвал выдворить из страны прокурора Международного уголовного суда за попытку судить израильтян за военные преступления.Гирт Вилдерс призвала выслать Фату Бенсуда из страны за попытку начать расследование "военных преступлений" израильтян против палестинцев. Бенсуда призвала суд в Гааге решить, имеет ли он юрисдикцию над Израилем, который, как и Соединенные Штаты, не является стороной договора, составляющего мандат суда.В своем заявлении Вилдерс, чья Партия свободы получила 20 мест в парламенте в 2017 году, сказал, что суд "ведет себя как предвзятый пропалестинский институт и антисемитский суд", а Бенсуда "должна быть объявлена персоной нон-грата и выслана из Нидерландов."Вилдерс, который является активным противником мусульманской иммиграции в Нидерланды и европейской интеграции, также является решительным сторонником Израиля.