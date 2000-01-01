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`Авода` и `Гешер` объединятся на предстоящих выборах | Фото:29.12 11:38   MIGnews.com

"Авода" и "Гешер" объединятся на предстоящих выборах

Председатель партии "Аводы" Амир Перец заявил в интервью радио "Цафон" об объединении с партией Гешер на предстоящих выборах.

"Мы будем работать как независимая партия на предстоящих выборах."

"Мы сделаем все, чтобы наш блок имел 61 место, и мы не будем зависеть от Авигдора Либермана, которому нельзя доверять - иначе мы доберемся до четвертой избирательной кампании".

Напомним, что лидер "Аводы" Амир Перец в субботу, 28 декабря, заявил, что в ближайшие 10 дней он примет решение о том, стоит ли объединяться с левой партией "Мерец" в преддверии мартовских выборов.


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