29.12 11:03 MIGnews.com

Ицхак Герцог прокомментировал теракт в городе Монси

Давид Шехтер,

пресс-секретарь Еврейского агентства

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Председатель Еврейского агентства Ицхак Герцог в ответ на теракт в городе Монси.«Это хладнокровная попытка уничтожить евреев в самом сердце процветающей еврейской общины, члены которой собрались для зажигания ханукальных свечей. Еврейские праздники превратились в течение последнего года из праздников света в праздники тьмы и страха для евреев во всем мире, а свет Хануки - в кровопролитие.Правоохранительные органы США прилагают огромные усилия для защиты еврейской общины, но они должны действовать самым решительным и жестким образом в войне с резким увеличением числа болезненных антисемитских инцидентов. Создалась совершенно неприемлемая ситуация, когда еврей с ермолкой на голове не может чувствовать себя в безопасности на улицах Нью-Йорка. Это всегда начинается с евреев, но никогда не заканчивается евреями".