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Судья, переспавшая с Наве - жертва избирательного правосудия 29.12 10:17   MIGnews.com

Судья, переспавшая с Наве - жертва избирательного правосудия

Судья Эти Крайф, проходящая по делу “секс в обмен на назначение” и подозреваемая в том, что занималась сексом с Эви Наве в обмен на его помощь в назначении на судейскую должность обратилась с требованием к прокуратуре.

Судья Крайф, через своего адвоката Офира Страшнова, требует передать ей материалы с взломанного телефона Эти Наве. Поскольку на телефоне найдены материалы, компрометирующие других судей, но дело возбуждено только против нее, Крайф намерена обратится к суду с претензией о том, что она стала жертвой “избирательного правосудия”.


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