Судья, переспавшая с Наве - жертва избирательного правосудия
Судья Эти Крайф, проходящая по делу “секс в обмен на назначение” и подозреваемая в том, что занималась сексом с Эви Наве в обмен на его помощь в назначении на судейскую должность обратилась с требованием к прокуратуре.
Судья Крайф, через своего адвоката Офира Страшнова, требует передать ей материалы с взломанного телефона Эти Наве. Поскольку на телефоне найдены материалы, компрометирующие других судей, но дело возбуждено только против нее, Крайф намерена обратится к суду с претензией о том, что она стала жертвой “избирательного правосудия”.